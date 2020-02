“La signora Pirandello” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “La signora Pirandello” con testo di Alessandra Bedino che la vede in scena e la voce off di Marco Toloni, è lo spettacolo di sabato 29 febbraio alle 21 al Teatro della Liminaia. La regia è di Paolo Biribò e Marco Toloni. Produzione AttoDue.

La Signora Pirandello nasce dal desiderio di affrontare alcuni temi cari allo scrittore come quello dell’identità, del doppio, della creazione poetica, del confine tra finzione e realtà in teatro come nella vita. Il testo prende spunto da alcune novelle in cui Pirandello racconta in modo ironico il suo difficile rapporto con i signori Personaggi che, sempre scontenti, lo assillano per essere ascoltati. La Signora Pirandello mette in scena quindi tre personaggi femminili che si introducono nello studio dello scrittore, dunque nella sua immaginazione, per essere scritti o ri-scritti da lui. Ogni personaggio, contraddistinto da una maschera e da uno stile di recitazione, perora la propria causa in un immaginario dialogo con il Maestro/Regista/Creatore assoluto. Il destino dei personaggi però, bene o male, non è in loro potere, possono pregare o litigare con il Creatore ma non possono cambiare la sua Fantasia.