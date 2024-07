La Sinistra propone una commissione per i progetti di edilizia scolastica

CALENZANO – Un piano pluriennale per l’edilizia scolastica di Calenzano, da elaborare attraverso un percorso di approfondimento a cui partecipino amministrazione comunale, Istituto comprensivo e Indire, coinvolgendo il consiglio comunale e la cittadinanza: questa è la proposta che avanzerà il gruppo consiliare “Sinistra per Calenzano, Per la Mia Città, Calenzano Democratica” attraverso un’apposita mozione durante […]

CALENZANO – Un piano pluriennale per l’edilizia scolastica di Calenzano, da elaborare attraverso un percorso di approfondimento a cui partecipino amministrazione comunale, Istituto comprensivo e Indire, coinvolgendo il consiglio comunale e la cittadinanza: questa è la proposta che avanzerà il gruppo consiliare “Sinistra per Calenzano, Per la Mia Città, Calenzano Democratica” attraverso un’apposita mozione durante la seduta del consiglio comunale di martedì 30 luglio. Il gruppo di maggioranza propone infatti la formazione di una commissione dedicata alla verifica dei progetti di edilizia scolastica per valutare le necessità e le possibilità di intervento in tutti i plessi del territorio, analizzando gli scenari demografici, gli spazi disponibili e le diverse problematiche presenti, in modo da definire un piano pluriennale che quantifichi correttamente il fabbisogno di aule in tutti i plessi, verifichi l’adeguatezza allo svolgimento di una didattica innovativa e i possibili interventi.

“La proposta, – afferma la maggioranza – già anticipata ed illustrata in campagna elettorale, riprende quella avanzata (e bocciata) ad ottobre 2019, quando il gruppo consiliare Sinistra per Calenzano, Per la Mia Città, a pochi mesi dall’insediamento dell’amministrazione Prestini, avanzò un Ordine del giorno per l’elaborazione di un piano pluriennale per l’edilizia scolastica”. L’obiettivo dell’operazione “è quello di adeguare e razionalizzare gli spazi per tutti gli studenti sul territorio comunale, – si legge nella nota della maggioranza – nell’ottica di un uso corretto ed oculato delle risorse patrimoniali comunali, verificando se effettivamente è necessaria la costruzione di nuovi plessi, come era stato previsto dalla scorsa amministrazione, pianificando 16,6 milioni di euro di investimenti da finanziare interamente con mutui a carico del Comune, o se è possibile procedere alla ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento sismico dell’esistente, sfruttando ad esempio i fondi appositamente messi a disposizione dall’Unione Europea”.