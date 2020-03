La solidarietà del popolo albanese a Signa. Il sindaco Fossi: “Sentita la loro vicinanza”

SIGNA – Nonostante il rinvio della cerimonia di gemellaggio che avrebbe dovuto tenersi in Albania fra i comuni di Signa e Puke, causato dall’epidemia di Covid-19, resta forte l’amicizia fra le due amministrazioni. Come dimostra anche la lettera di solidarietà inviata dal sindaco di Puke, Gjon Gjonai, al sindaco di Signa Giampiero Fossi.

“Oggi – si legge nella lettera – avrebbe dovuto svolgersi la cerimonia di gemellaggio fra i Comuni di Signa e di Puke, ma l’emergenza sanitaria in corso ci ha visti costretti a rimandare l’evento. Viviamo insieme la preoccupazione di queste giornate e invitiamo tutti a rispettare le giuste misure di sicurezza atte al contenimento del contagio. Vi sono vicino, proprio come il popolo di Signa ha sempre dimostrato di essere nei nostri confronti. Alzare la bandiera senza di te al mio fianco, è stato triste ma la tua vicinanza e l’amicizia che ci lega hanno comunque reso questa giornata un momento di unione fra i nostri Comuni. Colgo anche l’occasione per ringraziarvi del lavoro fatto fin qui con cura e perseveranza e mi auguro che questa drammatica situazione si risolva al più presto”. “Ringraziamo il sindaco di Puke per queste belle parole – ha detto Fossi – e ci auguriamo di poter trovare al più presto una nuova occasione di incontro”.