La solidarietà di Auser Toscana ai lavoratori di Gkn

SESTO FIORENTINO – “Di fronte al brutale e inaccettabile atto della proprietà di Gkn di Campi Bisenzio che ha preteso di licenziare 422 lavoratori con un semplice messaggino, incurante dei drammi personali e familiari” è quanto scrive in una nota Auser Toscana che “intende esprimere tutta la propria solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e lavoratori e invita le istituzioni, a tutti i livelli, al massimo impegno perché la proprietà receda da tale, gravissimo atto“.

“Mentre ancora è presente un dramma come la pandemia, – prosegue la nota – che ha chiamato tutti, dalla Comunità Europea, alle istituzioni locali, alle forze sociali e del Volontariato ad esprimere il massimo della solidarietà, atti come questo manifestato dalla proprietà di GKN, non solo danno un colpo gravissimo ai dipendenti facendoli precipitare in una situazione drammatica, ma finiscono per indebolire il senso di solidarietà sociale oggi più che mai necessario. Auser Toscana si adopererà per manifestare direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori il proprio, concreto sostegno alla loro sacrosanta battaglia in difesa del lavoro e di corrette relazioni sindacali”.