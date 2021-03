La sorpresa di compleanno con le torte scambiate e ora si cerca la festeggiata Costanza

CALENZANO – Cercasi Costanza disperatamente (e urgentemente prima che la panna si sciolga). Potrebbe essere questo l’annuncio lanciato da una coppia di calenzanesi che ha visto materializzarsi una sopresa (fuori da quelle previste) durante il compleanno della figlia.

Andiamo per gradi, o meglio vediamo gli ingredienti di questa storia visto che al centro delle vicenda c’è una torta di compleanno. Una coppia di genitori decide di far preparare in un noto supermercato locale, una torta di compleanno per la figlioletta Allegra che sabato scorso 6 marzo compie 9 anni. La torta dovrà essere una sorpresa per la piccola, insieme ai regali che riceverà. E a dir la verità, la torta è stata proprio una sorpresa non solo per Allegra, ma anche per i suoi genitori e per Costanza.

Veniamo al dunque. Il padre si reca a ritirare la torta (ordinata con anticipo) al supermercato solo un attimo prima di aggiungere le candeline, ma un volta arrivato a casa e dopo aver scartato la torta ecco la sorpresa: anzichè “Auguri Allegra” scritto con il cioccolato, compare la scritta “Auguri Costanza”.

Sopresa tra le sorprese, ma nonostante la dolcezza della torta alla piccola Allegra resta un po’ di amaro e poi a tutti resta una domanda: ma chi è Costanza? Ecco perchè i genitori di Allegra lanciano un appello: “Siamo alla ricerca della festeggiata Costanza per scambiare la foto della torta”. Costanza può inviare la foto della torta scambiata a Piananotizie@gmail.com e noi pubblicheremo il loro “incontro” virtuale.