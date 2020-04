SESTO FIORENTINO – Stanno aumentando i punti della “spesa sospesa”. Dopo via Imbriani dove è stata lasciata una cesca con prodotti di prima necessità per chi ne ha bisogno ecco che anche in viale Togliatti, sul marciapiede di fronte alla farmacia (come riporta Facebook) è comparso un angolo con i prodotti di prima necessità per chi in questo periodo ha bisogno. Altro esempio di solidarietà e speriamo che si moltiplichino questi punti di generosità.

Foto tratta da Facebook