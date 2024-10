“La Sposa Cadavere”, il musical di Emily e Victor, al Teatrodante per un Halloween all’insegna dell’amore

CAMPI BISENZIO – Emily, la sposa cadavere interpretata dall’attrice Claudia Cecchini, e Victor, promesso sposo della giovane Victoria interpretato dall’attore Marco Stabile, sono i protagonisti del musical “La sposa cadavere”, storia resa celebre dal film d’animazione del 2005 di Tim Burton e Mike Johnson, appuntamento ormai consolidato dell’Halloween toscano. Domani, domenica 27 ottobre, alle 18 sul palco del Teatrodante Carlo Monni andrà in scena lo spettacolo con il testo e la regia di Gregory Eve e le musiche di Claudio Corona Belgrave, la storia di Victor che recita la promessa d’amore per la sua promessa sposa Victoria infilando l’anello in quello che crede un ramo fuoriuscito dalla terra. Quel ramo, poi, si rivelerà essere l’anulare di una sposa scomparsa il giorno del suo matrimonio, Emily, che torna in vita legandosi al giovane e trascinandolo in un tragicomico viaggio nell’Aldilà (info: www.teatrodante.it, biglietti: 0558940864 Whatsapp 3463038170 biglietteria@teatrodante.it).

Lo spettacolo trae libera ispirazione dalla versione ebraico-russa ottocentesca di un’antica storia folkloristica ebraica, ambientata in una cornice immaginaria che richiama l’era vittoriana. La vicenda ruota attorno a Victor Van Dort, giovane promesso sposo di Victoria Everglot. Il matrimonio, in realtà combinato, risponde alla necessità della decadente famiglia nobiliare degli Everglot di salvarsi dalla rovina economica, unendo le proprie sorti a quelle dei Van Dort, ricchi mercanti di pesce appartenenti all’alta borghesia e desiderosi di elevarsi socialmente. Durante una prova delle promesse nuziali, Victor, colto da un impulso improvviso, pronuncia il voto con convinzione e infila l’anello su un ramo contorto, che si rivela essere lo scheletro di una mano. La terra inizia a tremare, e dal sottosuolo emerge il cadavere di una giovane donna in abito da sposa. Terrorizzato, Victor tenta la fuga, ma la defunta lo insegue, trascinandolo infine nel mondo dei morti.