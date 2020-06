La start-up sestese Nemesys vince la quarta edizione di Next Energy

SESTO FIORENTINO – L’’impiego dell’idrogeno come fonte più efficace ed economicamente competitiva rispetto a quelle fossili: con questo progetto la start-up sestese Nemesys, fondata nel 2015, ha vinto la quarta edizione di Next Energy promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory che ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione di talenti e il sostegno alla crescita di team, […]

SESTO FIORENTINO – L’’impiego dell’idrogeno come fonte più efficace ed economicamente competitiva rispetto a quelle fossili: con questo progetto la start-up sestese Nemesys, fondata nel 2015, ha vinto la quarta edizione di Next Energy promosso da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory che ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione di talenti e il sostegno alla crescita di team, start up e imprese con progetti innovativi riconducibili al tema dell’energia. Il premio è consistito in un voucher di 50.000 euro la migliore idea tra le 8 start up che hanno concluso il percorso di incubazione nell’ambito della “Call for Ideas”. Nemesys ha puntato sul recupero dell’energia elettrica durante il processo di produzione dell’idrogeno senza utilizzare metalli preziosi o membrane Pem, ma permette di utilizzare anche l’acqua marina evitando di sprecare quella dolce.