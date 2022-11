La storia di Geppino Micheletti in un libro di Apice Libri alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – “Geppino Micheletti (1905-1961) di Duccio Vanni è il libro pubblicato da Apice Libri che sarà presentato alla Biblioteca “Ernesto Ragionieri” di Sesto Fiorentino, giovedì 24 novembre alle ore 18. Saranno presenti, oltre all’autore, Fabio Bertini coordinamento nazionale associazioni risorgimentali, Claudio Bronzin esule da Pola e testimone della strage di Vergarolla.

Il libro racconta la storia, poco nota, del medico Geppino Micheltetti. E’ il 18 agosto 1946 quando sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, in un’Istria ancora italiana, si sta per svolgere una manifestazione natatoria. Gli ordigni bellici rimasti in loco, considerati inerti in quanto senza detonatori, vengono fatti esplodere da una mano rimasta sconosciuta nonostante le numerose indagini svolte nel corso dei decenni. Il tragico bilancio è di circa 100 vittime, in buona parte bambini. Il medico Geppino Micheletti, nonostante abbia saputo che nello scoppio sono periti i suoi due figli, di 6 e 9 anni, il fratello e la cognata, si prodiga ininterrottamente per 24 ore presso l’ospedale cittadino per curare i superstiti. La strage darà il colpo definitivo alle residue speranze della numerosa comunità italiana di poter rimanere nella propria terra: l’esodo giuliano-dalmata vedrà 350.000 persone costrette ad andare in esilio, per sfuggire alle repressioni dell’ostile e violento regime jugoslavo di Tito.