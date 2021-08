La “tombolata della fiera” e la lotteria per acquistare poltroncine per la disabilità

SESTO FIORENTINO – Anche quest’anno la Fiera sestese chiuderà con la tradizionale “tombolata” in programma il 5 settembre. La serata della tombola, curata dall’Avis Sesto Fiorentino non sarà in presenza, ma online attraverso SestoTv, un’altra associazione, la Banda Musicale di Sesto Fiorentino, invece, curerà un concerto. “In tutti questi anni la Tombolata è stata impedita […]

SESTO FIORENTINO – Anche quest’anno la Fiera sestese chiuderà con la tradizionale “tombolata” in programma il 5 settembre. La serata della tombola, curata dall’Avis Sesto Fiorentino non sarà in presenza, ma online attraverso SestoTv, un’altra associazione, la Banda Musicale di Sesto Fiorentino, invece, curerà un concerto.

“In tutti questi anni la Tombolata è stata impedita solo dal forte maltempo, – spiega Luca Gorrone presidente di Avis Sesto Fiorentino – ma nel 2020, nonostante le poche nubi, lo ha fatto anche la pandemia. A luglio (le autorizzazioni per le “manifestazioni di sorte locali” vanno chieste mesi prima) non c’era ancora alcuna rassicurazione circa la possibilità di evitare quanto accaduto l’anno precedente, per cui le due associazioni hanno deciso per un’alternativa che conservasse la tradizione e offrisse qualcosa di più sotto il profilo degli scopi solidaristici che le uniscono. Raccogliere centinaia di persone sotto il palco del Comune in un contesto non ancora completamente libero da rischi sanitari di contagio non rientra infatti tra gli scopi sociali delle Odv (organizzazioni di volontariato), che operano esclusivamente per il benessere e la salute dei nostri concittadini. Ecco il motivo per cui il 5 settembre vedrà la Lotteria delle Fiera 2021, con estrazione dei vincitori in diretta sulla nostra webtv cittadina (https://diretta.SestoTv), e che ha come primo premio una prestigiosa mountaibike elettrica acquisita grazie al contributo del Lions Club di Sesto Fiorentino e altri di eguale importanza”.

La Tombolata della Fiera di fine agosto si tiene da 20 anni e si associa ai fuochi d’artificio organizzati dal Comune e mentre Avis si occupa della Lotteria, un’altra associazione Odv, la Banda Musicale di Sesto Fiorentino organizza un concerto. Questa manifestazione, spiega Gorrone, servono “per il sostegno delle due associazioni organizzatrici (la cui iscrizione è gratuita)”.

Le due associazioni, quest’anno, sono però andate oltre e hanno quindi deciso di inserire la lotteria in un progetto dal titolo “Il sangue è anche acqua” per acquistare 4 carrozzine per persone disabili da destinare alla piscina comunale di piazza Bagnolet. Le carrozzine, che andranno a sostituire quelle attuali ormai usurate, potranno essere utilizzate dalle persone con disabilità che frequentano i corsi di nuoto e di acquaticità.

I biglietti possono essere già acquistati in molti negozi del centro cittadino che hanno la locandina esposta, oppure mandando un messaggio whatsapp al numero 3274668342, utile anche per chiedere come diventare donatore di sangue o membro della Banda Musicale.