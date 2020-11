La Toscana potrebbe diventare “zona rossa”

PIANA FIORENTINA – La Campania e la Toscana potrebbero diventare “zona rossa”. Lo riporta l’Ansa che lo ha appreso da fonti della Cabina di Regia-Iss sul monitoraggio del contagio Covid secondo le quali Emilia-Romagna, Friuli e Marche potrebbero diventare zona arancione. Nella zona rossa, oltre a tutti i divieti già in vigore con la zona arancione, non si può uscire, se non per motivi di lavoro, salute, necessità. Per qualunque spostamento nell’area rossa, da casa al supermercato o da casa al lavoro, sarà sempre comunque necessario utilizzare l’autocertificazione. Bar e ristoranti sono chiusi ma è consentito l’asporto fino alle 22, mentre non ci sono limiti d’orario per la consegna a domicilio. Si può praticare l’attività motoria vicino casa e si può fare sport solo all’aperto e individualmente. Restano aperte le industrie, le attività legate all’artigianato, all’edilizia e ai servizi. Per gli studenti, dalla seconda media alla quinta superiore, torna la didattica a distanza; restano invece in presenza, ma con mascherina, materne, elementari e prima media.