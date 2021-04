La Toscana torna arancione, adesso è ufficiale

FIRENZE- La Toscana torna arancione, è ufficiale. Il ministro della salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 12 aprile. Passano in arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Per quanto riguarda […]

Per quanto riguarda la Toscana torna arancione un significativo numero di aree, come già annunciato dal presidente Giani. Ma rimarranno delle zone rosse ben tratteggiate per le aree più in difficoltà. Ossia dove si presentano Comuni con più di 250 contagi su 100.000 abitanti. Tra questi ci dovrebbero essere l’Empolese Valdelsa, il comprensorio del cuoio e la provincia di Prato. In definizione le altre aree.