La tradizione del presepe in mostra nella Basilica di Santa Croce

FIRENZE – Sono ben quindici i presepi che questo Natale mostrano la basilica di Santa Croce sotto una nuova veste. Un’iniziativa promossa dalla Comunità francescana, dall’Opera di Santa Croce e dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2024, per raccontare il Natale attraverso l’antica tradizione del presepe. La mostra è organizzata in […]

FIRENZE – Sono ben quindici i presepi che questo Natale mostrano la basilica di Santa Croce sotto una nuova veste. Un’iniziativa promossa dalla Comunità francescana, dall’Opera di Santa Croce e dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2024, per raccontare il Natale attraverso l’antica tradizione del presepe. La mostra è organizzata in occasione dell’VIII centenario del primo presepe istituito a Greccio da Francesco d’Assisi nel 1223 e vede l’allestimento dei presepi sui diversi altari della basilica. Un grande presepe in legno, scolpito da Roberto Giovannoni, è stato collocato nell’area dell’altare maggiore, mentre un altro artista, Marco Bonechi, ha preparato alcune formelle di ceramica invetriata. In mostra sono presenti alcuni presepi con le classiche figure popolari italiane, presepi ambientati in Palestina, un presepe siciliano, altri realizzati con materiali naturali.

“Nei presepi rivive il ricordo del Natale, il Signore che viene nella storia dell’uomo per portare il dono della pace – dichiara padre Giancarlo Corsini, rettore della basilica – Di fronte al presepio, mistero di povertà e umiltà, possiamo aprire il nostro cuore alla solidarietà, scoprendoci fratelli anche se diversi”. “Questa iniziativa conclude in modo significativo le celebrazioni per l’ottavo centenario dell’istituzione del presepe e costituisce un augurio per tutti coloro che, nel periodo natalizio, verranno accolti in Santa Croce – sottolinea la presidente dell’Opera di Santa Croce, Cristina Acidini – Alla straordinaria intuizione di Francesco, sempre attuale, sono collegate anche alcune preziose testimonianze artistiche che Santa Croce condivide ogni giorno con i suoi visitatori”.

“La mostra di Santa Croce è una bellissima opportunità, in un luogo così rilevante da un punto di vista spirituale e artistico – afferma Massimo Pucci, presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio – per mettere in evidenza i valori universali rappresentati dal presepe e le tante e diverse modalità di rappresentazione di cui, ancora oggi, viene fatto oggetto”. Sarà possibile visitare la mostra fino al 6 gennaio 2024, dal lunedì al sabato 9.30-17.30 e la domenica 12.30-17.45. L’ingresso è gratuito per i residenti a Firenze.

Sara Coseglia