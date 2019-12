La tramvia a Campi? “Avanti tutta”, dice la maggioranza. E chiede unità di intenti

CAMPI BISENZIO – Dopo l’incontro di martedì scorso sulla tramvia a Campi in sala consiliare, i tre gruppi di maggioranza (Pd, Emiliano Fossi Sindaco e Campi Progressista) tornano sull’argomento: “Tramvia Leopolda-Le Piagge-San Donnino-Campi Bisenzio, bene lo studio di fattibilità tecnica economica, avanti tutta verso la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio e la nostra comunità. Esprimiamo soddisfazione per il progetto preliminare illustrato alla cittadinanza martedì scorso , si tratta di un altro mattoncino importante all’interno del processo che porterà la tramvia a Campi Bisenzio”. “L’opera – si legge in una nota – è di fondamentale importanza per Campi Bisenzio e i Comuni limitrofi. Garantirebbe un servizio puntuale, efficiente ed ecologico verso Firenze; andrebbe a collegare la frazione più popolosa (San Donnino) con il centro storico e gli uffici comunali; significherebbe riqualificazione di strade, illuminazione pubblica e piste ciclabili lungo il percorso della tramvia all’interno del Comune (ben 6 chilometri) e darebbe nuova e vitale linfa al tessuto economico. Adesso è fondamentale continuare con determinazione nel percorso tracciato e chiedere con forza il finanziamento della progettazione e della realizzazione. Ci aspettiamo unità di intenti da tutte le forze politiche per quella che non è una questione di parte, ma un’opera importantissima per tutta la città”.