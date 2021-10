“La trappola” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “La trappola” è lo spettacolo in scena al Teatro della Limonaia il 5 ottobre alle 20.30. Lo spettacolo, tratto da Luigi Pirandello, testo e regia di Tommaso Taddei, con Francesco Pennacchia e Tommaso Taddei. La storia. E’ la prima tappa di un percorso dedicato a Pirandello su identità e maschere. Per Pirandello […]

SESTO FIORENTINO – “La trappola” è lo spettacolo in scena al Teatro della Limonaia il 5 ottobre alle 20.30. Lo spettacolo, tratto da Luigi Pirandello, testo e regia di Tommaso Taddei, con Francesco Pennacchia e Tommaso Taddei.

La storia. E’ la prima tappa di un percorso dedicato a Pirandello su identità e maschere. Per Pirandello appariva chiaro che il concetto di un’identità immutabile non poteva più essere preso seriamente, e l’identità poteva solo considerarsi parte di un processo in divenire, non si completa mai e rimane soggetta a continue ristrutturazioni. In tutto il lavoro creativo di Pirandello infatti il tema del doppio è onnipresente, e sembra inseparabile dal suo concetto di arte anche in opere che appaiono molto diverse fra di loro.

A causa dell’emergenza Covid-19 i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. E’ obbligatorio esibire all’ingresso al personale addetto, la certificazione verde (Green Pass) insieme ad un documento di identità in corso di validità. Biglietti: 15 euro intero e 13 euro ridotto.