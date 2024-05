La Under 12 della Pallavolo Sestese è campione regionale

SESTO FIORENTINO – La Pallavolo Sestese Maschile ASD si è aggiudicata il titolo regionale S3 Under12 a Colle val d’Elsa classificandosi prima davanti a Lupi Santa Croce e Pallavolo Massa. I ragazzi allenati da coach Luca Busoni hanno dimostrato la propria superiorità vincendo tutte e 12 le partite dei play-off regionali che, sommate a quelle dei gironi territoriali, evidenziano un ruolino impressionante fatto di ben 28 vittorie su 30 gare disputate. Adesso i ragazzi sestesi parteciperanno alle finali nazionali Fipav che si svolgeranno a Caorle (Venezia) dal 10 al 12 giugno in rappresentanza della Toscana. Il tecnico Luca Busoni (che a 58 anni ancora gioca come palleggiatore anche nell’Italia Master Volley a fianco di Giancarlo Dametto e Gianni Lanfranco, solo per fare due nomi) non ha nascosto la propria soddisfazione: “Il merito va tutto ai ragazzi che durante questa stagione si sono impegnati tanto in palestra migliorando settimana dopo settimana e se consideriamo che su 8 atleti ne abbiamo ben 5 esordienti possiamo veramente ritenerci soddisfatti. Adesso andiamo ai nazionali, per i ragazzi sarà una esperienza indimenticabile ma vi assicuro che non è finita qui”. La Pallavolo Sestese Maschile ASD, che ha la prima squadra allenata dall’esperto coach Stefano Marchi che milita nel campionato nazionale di serie B, grazie al lavoro del presidente Angiolo Berti, del ds Alessandro Pinna, del Dt Gabriele Stefani (il cui figlio Tommaso è stato campione del mondo Under 19 e gioca da anni in Superlega), di dirigenti come Paola Picchioni sta diventando sempre di più un punto di riferimento nel panorama pallavolistico territoriale e si conferma da anni una eccellenza consolidata anche a livello di rappresentative giovanili.

(Nella foto, in piedi, coach Luca Busoni, Marino Navatta, Mattia Li Rosi, Dario Valentini e il vice Pietro Parrini, accosciati Riccardo Casini, Filippo Granocchini, Tommaso Bertolino (c), Lorenzo Guerri e Federico Freguglia)