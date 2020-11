La Vab ripulisce due aree boschive dalle discariche abusive

CALENZANO – I volontari della Vab hanno ripulito, nei giorni scorsi, due aree boschive dove si trovavano discariche abusive. L’intervento da parte della Vab è stato possibile grazie alla convenzione con il Comune per la rimozione dei rifiuti abbandonati in area boschiva. Le aree ripulite sono state a Baroncoli, dove erano stati gettati materiali edili, principalmente cartongesso; e in via delle Cantine, dove era stati abbandonati mobili. Sulla base della convenzione, la VAB rimuovono i rifiuti e, in accordo con gli uffici comunali e con ALIA, li portano in area pubblica, dove l’azienda di smaltimento dei rifiuti può intervenire.

“Questa convenzione ci permette un controllo costante delle nostre zone più isolate – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani –, a riprova dell’importanza di tenere puliti i nostri boschi e le nostre campagne e di trovare sempre meno abbandoni e degrado. Ringraziamo i volontaridell’associazione per l’impegno e per la prontezza con la quale si attivano quando vengono chiamati. Ringraziamo anche i cittadini per le preziose segnalazioni, che ci consentono di intervenire tempestivamente e di avvertire gli ispettori di ALIA per avviare in tempi utili le indagini per individuare i responsabili”. L’associazione può attivarsi solo in presenza di rifiuti urbani non pericolosi, negli altri casi, come per esempio in presenza di amianto o altri materiali pericolosi, dovrà fare una segnalazione al Comune. Per segnalare la presenza di rifiuti abbandonati si può usare l’APP Municipium