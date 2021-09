La vice-ministra Bellanova “Infrastrutture necessarie per il lavoro”

SESTO FIORENTINO – Aeroporto e treno, infrastrutture necessarie per il turismo e il lavoro: sono stati questi gli argomenti affrontati questo pomeriggio dalla viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova arrivata al comitato elettorale di Italia Viva per sostenere il candidato sindaco Gabriele Toccafondi. La viceministra ha parlato di Europa, turismo e lavoro. “Il lavoro si crea […]

SESTO FIORENTINO – Aeroporto e treno, infrastrutture necessarie per il turismo e il lavoro: sono stati questi gli argomenti affrontati questo pomeriggio dalla viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova arrivata al comitato elettorale di Italia Viva per sostenere il candidato sindaco Gabriele Toccafondi. La viceministra ha parlato di Europa, turismo e lavoro. “Il lavoro si crea e si distribuisce ricchezza – ha detto Bellanova – se se hai buona impresa, se attrai investimenti. Si possono avere lavori stabili e ben pagati e non precari se hai un’impresa stabile che produce ricchezza non una impresa che produce perdite. E per avere questo hai bisogno di infrastrutture di qualità, adeguate perchè significa attrarre ricchezza portare persone, e dare la possibilità non solo a chi lavoro negli aeroporti, ma a tutto l’indotto che va dai tassisti agli alberghi, ristoranti”