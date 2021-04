La vicenda di Malika, Angela Bagni (Metrocittà): “Non fare passi indietro sulla libertà di scelta”

FIRENZE – “L’amore e i sentimenti sono quanto di più bello e irrazionale ci possa essere. Il massimo della libertà di espressione per una persona”. Angela Bagni, consigliera della Città metropolitana di Firenze con delega alle pari opportunità e sindaco di Lastra a Signa, interviene sulla vicenda della giovane di Castelfiorentino, Malika, condividendo quanto operato dal sindaco Alessio Falorni, perché non siano fatti “passi indietro nei decenni di lotte in difesa dei diritti personali e contro i pregiudizi e le discriminazioni. Solidarietà a Malika e a chiunque come lei si senta privato della propria libertà. Non c’è più tempo da perdere, approvare al più presto il Ddl Zan sarebbe un risultato importantissimo in questo senso”.