La “vicinanza” di Giampiero Fossi ad Angela Bagni per la scomparsa del babbo

SIGNA – Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, tramite Facebook, ha voluto fare le proprie condoglianze alla collega sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, per la morte del padre, Corrado, anche lui in passato sindaco a Lastra: “Un grave lutto ha colpito oggi Angela Bagni, sindaco di Lastra a Signa. Suo padre, Corrado Bagni sindaco della Lastra dal 1975 al 1986, ci ha lasciati. Mi sento di condividere con voi l’immagine di un sindaco vero, capace di far politica nel solo interesse della propria comunità. Uomo capace e onesto che ha contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo del Comune di Lastra a Signa muovendosi sempre senza egoismi e con la massima attenzione al territorio circostante.

In lui un esempio da conoscere ed imitare. Ad Angela un forte abbraccio e le più sentite condoglianze”.