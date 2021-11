“La violenza contro le donne non deve essere una notizia quotidiana”: è il 25 novembre dell'”Edicola del campino”

LASTRA A SIGNA – Anche domani, 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’edicola Giotti di Lastra a Signa, meglio conosciuta come “Edicola del campino”, si conferma, così come già successo in passato in altre occasioni, attenta alle tematiche di attualità e alle esigenze del territorio. In che modo? Consegnando una […]

LASTRA A SIGNA – Anche domani, 25 novembre, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, l’edicola Giotti di Lastra a Signa, meglio conosciuta come “Edicola del campino”, si conferma, così come già successo in passato in altre occasioni, attenta alle tematiche di attualità e alle esigenze del territorio. In che modo? Consegnando una busta Tnt ai clienti a sostegno appunto della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” con un messaggio che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: “La violenza contro le donne non deve essere una notizia quotidiana”.

All’interno della della busta, i clienti dell’edicola troveranno questo messaggio: “Grazie. Ti vogliamo ringraziare per aver accettato questa busta in tessuto. E no, non siamo impazziti e no, non è la solita trovata pubblicitaria. Siamo semplicemente stufi, stufi di venderti ogni giorno dei giornali nei quali viene trattato almeno un caso di violenza contro le donne. I dati parlano chiaro, ogni singolo giorno 89 donne diverse sparse per il territorio italiano denunciano atti di violenza a loro carico. Non si tratta solo di femminicidio, che è l’atto finale di un percorso, si tratta di atti persecutori e abusi di ogni tipo: psicologici, fisici, sessuali. Atti e abusi che non lasciano lividi visibili e che vanno a ledere la dignità di una persona. Se nei fatti non possiamo fare molto, possiamo almeno iniziare insieme a rifletterci sopra. “La violenza sulle donne non deve essere una notizia quotidiana”. Anche la redazione di Piananotizie, ovviamente, si associa all’appello/messaggio lanciato dall'”Edicola del campino” e applaude all’iniziativa da loro presa in occasione del 25 novembre.