La vita di Gian Maria Volontè, firmata Teatrodante, in prima nazionale alla Versiliana

CAMPI BISENZIO – E’ una di quelle date da segnare “con il cerchietto rosso”, come diceva un noto giornalista esperto e appassionato di tennis. E’ la data in cui la nuova produzione firmata Teatrodante Carlo Monni va in scena in prima nazionale al teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’appuntamento è per domani, mercoledì […]

CAMPI BISENZIO – E’ una di quelle date da segnare “con il cerchietto rosso”, come diceva un noto giornalista esperto e appassionato di tennis. E’ la data in cui la nuova produzione firmata Teatrodante Carlo Monni va in scena in prima nazionale al teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’appuntamento è per domani, mercoledì 29 luglio, con inizio alle 21.30, quando “si alzerà il sipario” su “Controcorrente – Gian Maria Volonté e il racconto di un paese imperfetto”. Lo spettacolo, di Mauro Monni, vede come protagonista lo stesso Monni e Andrea Bruno Savelli, che ne cura anche la regia e che del Teatrodante Carlo Monni è direttore artistico.

Gian Maria Volonté è stato considerato uno dei pilastri del cinema italiano, fin dal suo debutto, avvenuto nei primi anni ’60. Un attore instancabile che nella sua lunga carriera ha regalato volto, voce e maestria ai personaggi di quasi settanta film, considerando anche quelli destinati alla televisione.

Lo spettacolo, infatti, vuole far rivivere, fra immagini e racconto, la vita e le opere di questo straordinario artista sviluppandone la carriera e i successi di pari passo alla realtà e agli avvenimenti di un paese travolto da scandali e stragi di Stato. Si rivivranno gli anni ’70 e ’80 quando anche fare politica significava rischiare di morire durante una manifestazione in piazza: la memoria di una nazione che, tra mille contraddizioni, è riuscita a sopravvivere. Maggiori informazioni su: https://versilianafestival.it/evento/controcorrente-gian-maria-volonte-e-il-racconto-di-un-paese-imperfetto/ Biglietti disponibili su: tinyurl.com/biglietticontrocorrente

E per descrivere le emozioni che sta vivendo in questo momento Mauro Monni (che chi scrive conosce da una vita), ci piace riportare le parole che ha scritto in un post su Facebook per annunciare lo spettacolo: “Gian Maria Volontè. Punto. Aggiungiamoci pure che il debutto si terrà alla Versiliana ed è tutto detto. E che il sacro Dio del teatro ci accompagni come sempre”.