La vita dopo il Covid: al Centro MeMe primo incontro gratuito

CAMPI BISENZIO – La vita dopo il Covid con la nostra mente annebbiata stracarica di pensieri, disorientata dalle situazioni, confusa e soggetta a corti circuiti come fosse una linea elettrica. Per molti di noi il Covid e le nuove regole di vita con le quali abbiamo dovuto fare i conti, hanno modificato il nostro approccio alla realtà. E per questo si è formata quella che qualcuno definisce una “nebbia mentale post-covid” dovuta a cali improvvisi di attenzione e alla fatica di concentrarsi.

Al Centro MeMe di Campi Bisenzio lo psicologo esperto in neuropsicologia e riabilitazione di attenzione e memoria, Massimiliano Testi ha attivato l’opportunità di incontri specifici per chi cerca di eliminare i problemi causati a livello mentale dal Covid, prevedendo il primo colloquio gratuito, in presenza oppure online. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a neuropsicologia@centromeme.it oppure chiamare il numero +393488051805.