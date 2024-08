La vostra auto ha una ruota a terra? La Polizia: “Non fatevi aiutare da sconosciuti”. L’ultimo caso in via Pistoiese

FIRENZE – Auto con ruota a terra? Prestate sempre attenzione ai soccorsi improvvisati da sconosciuti in posti isolati: a dirlo è la Polizia di Stato, che aggiunge: “Dietro ad un’offerta di aiuto potrebbe nascondersi anche un’ingegnosa tecnica per derubarvi. Al minimo sospetto chiamate sempre il 112 Nue”. Tutto questo proprio perché la Polizia di Stato, in base a quanto rilevato dagli investigatori di via Zara, ritiene verosimile quello che è un nuovo modus operandi per portare via le borse a donne sole al volante e mette quindi in guardia tutti gli utenti della strada per i quali resta sempre valido il consiglio di chiamare subito il 112Nue al minimo sospetto. Con molta probabilità, a fare le spese di questa tecnica nel primo pomeriggio di ieri nella periferia fiorentina, tra Novoli e Peretola, sarebbe stata una 50enne appena uscita da lavoro.

All’altezza di via Pistoiese, infatti, la donna si sarebbe accorta di avere la ruota posteriore destra a terra. Una volta accostato al margine della carreggiata per decidere il da farsi, sarebbe stata avvicinata da un’auto con a bordo due sconosciuti che si sarebbero subito offerti di aiutarla. Ma mentre era in corso il cambio della gomma bucata, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si sarebbero allontanati, ripartendo a tutta velocità. In quel momento la donna ha realizzato che la sua borsa – piena di effetti personali, carte di pagamento e un I-Phone di ultima generazione – era sparita insieme ai due uomini nei quali le circostanze l’avrebbero costretta a riporre fiducia. Alla vittima, rimasta letteralmente a piedi e senza telefonino, non è rimasto che raccontare la vicenda agli agenti di una volante, che l’hanno soccorsa pochi istanti dopo in strada.