La Zip Pallacanestro Campi Bisenzio vince la prima partita dei play-off contro Fucecchio

CAMPI BISENZIO – In una cornice di pubblico spettacolare la Zip Pallacanestro Campi batte Fucecchio in gara 1 dei play-off di serie C Silver di basket alla Campi Arena. Prima della partita presentazione della squadra Aquilotti che festeggia un ottimo terzo posto appena conquistato al Memorial Papini di Rimini. Partita nel complesso equilibrata, con i padroni di casa che iniziano forte e solo un “buzzer beater” da metà campo permette agli ospiti di passare avanti di un punto a fine parziale. Nel secondo quarto esce la forza degli ospiti che prendono il controllo del match e con una serie di conclusioni dalla lunga distanza raggiungono un vantaggio in doppia cifra. Nel secondo tempo si vede una partita di play off, le difese si chiudono e i punti scarseggiano soprattutto da parte ospite.

Vignozzi si francobolla alle guardie avversarie e l’attacco di Fucecchio ne risente. Nell’ultimo quarto partita punto a punto, con la Zip che raggiunge un piccolo gruzzolo di 5 punti a due minuti dalla fine ma é sofferenza fino in fondo con gli ospiti che hanno anche il tiro del possibile pareggio allo scadere. Tiro che non entra ed é tripudio alla Campi Arena. Appuntamento a mercoledì a Fucecchio dove sarà battaglia con la squadra di casa obbligata a vincere se non vuole uscire dai play-off. Nella regular season è stata una partita incredibile, alla fine ad appannaggio di Fucecchio nonostante per lunghi tratti la squadra di Campi fosse stata in vantaggio con distacchi ampi.