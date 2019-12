L’abete vicino alla passerella si veste di… cipolle

SIGNA – Una decorazione originale, quella scelta per addobbare l’albero vicino alla passerella pedonale sull’Arno. L’abete si è “vestito” di cipolle vernine, fornite dall’azienda signese Pastacaldi e decorate dalle volontarie dell’Auser.

Con questo segno, spiega il sindaco, si è voluto sottolineare come accanto all’artigianato Signa abbia una buona tradizione agricola legata sia alle coltivazioni collinari che a quelle ancora in corso nel Padule e nella piana di Lecore e San Mauro.

In foto il sindaco Giampiero Fossi, il vicesindaco Marinella Fossi e i titolari della Pastacaldi