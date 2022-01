Laboratori, spazi comuni e alta prestazione energetica: ecco il nuovo Liceo Agnoletti

SESTO FIORENTINO – Con uno stile nord europeo il nuovo Liceo Agnoletti rappresenta un modello contemporaneo di scuola. La nuova sede dell’istituto Enriques Agnoletti, su progetto della Città Metropolitana di Firenze, è organizzata in 36 aule, cinque laboratori, un auditorium, ampie aree parcheggio e una palestra dedicata anche all’utenza esterna. L’edificio scolastico è stato progettato ad altissima prestazione energetica, per minimizzare i consumi.

Sono stati concepiti spazi flessibili e polifunzionali, mutevoli nel tempo a seconda delle esigenze, utilizzando le più moderne tecnologie, sale per esposizioni, biblioteca, sale di studio, laboratori dedicati, aree per facilitare lo studio e l’apprendimento ma anche per consentire l’aggregazione e la socializzazione tra gli studenti. L’investimento per tutto l’intervento, pari a 17,6 milioni di euro, è stato finanziato per 10 milioni di euro da Regione Toscana, per 7 milioni di euro dalla Città Metropolitana di Firenze, per 600 mila euro dall’Università di Firenze.

Ecco alcune immagini dell’inaugurazione in via Madonna del Piano al Polo scientifico, avvenuta il 18 gennaio, alla presenza del ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi accompagnato dal sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, dal primo cittadino di Sesto Lorenzo Falchi, dal Presidente della Regione Eugenio Giani, dalla rettrice dell’Università Alessandra Petrucci. Con loro anche il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e la rappresentanza di Eli Lilly.