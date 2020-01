Laboratorio attivo sulla genitorialità a Settimello

CALENZANO – Genitorialià: al via martedì 14 il programma di un laboratorio su questo tema. Il rapporto genitori e figli è fondamentale per lo sviluppo del sé e dell’autostima. Instaurare relazioni soddisfacenti non è sempre semplice e spesso ci ritroviamo all’interno di faticosi conflitti familiari. Come possiamo superare il forte disagio dell’incomprensione e dello scontro relazionale? Il dialogo e il confronto fra genitori possono essere strumenti importanti per non sentirsi soli e per trovare, ognuno, le proprie strategie educative. Siete genitori interessati al confronto e aperti a nuove esperienze? Saranno questi gli argomenti che verranno affrontati in 7 incontri della durata ciascuno di due ore. La presentazione il 14 gennaio alle 21 nella sede dell’associazione Sale in Zucca in via Sarti a Settimello e gli altri appuntamenti saranno: il 28 gennaio, l’11 e il 25 febbraio, il 12 e 24 marzo, il 7 e 21 aprile sempre nella sede dell’associazione. Il contributo per il ciclo di incontro è 42 euro oltre alla tessera associativa.