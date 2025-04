L’Accademia Karate Shotokan brilla all’Open League di Riccione 2025

SESTO FIORENTINO – L’Open League di Riccione ha regalato emozioni e successi agli atleti dell’Accademia Karate Shotokan, che si sono distinti in una delle competizioni più prestigiose del calendario, valevole per il Ranking Nazionale. La squadra, guidata dal maestro Leonardo Marchi, è tornata nel dojo sestese della Palestra Olimpia con tre preziose medaglie di bronzo. Matteo Risito nella categoria Junior +76kg dopo tre vittorie schiaccianti (10-0, 5-1 e 1-0) si è dovuto arrendere per 1-4 a Niccolò Realini poi argento della categoria; Matteo vincendo per 4-3 il ripescaggio, si è aggiudicato il terzo gradino del podio. Sorte analoga per Leonardo Ulqinaku nella categoria Under 21 +84kg: dopo due vittorie per 8-0 e 5-5 (sconfiggendo il vicecampione del mondo Federico Supino), si ferma 5-6 contro il ben noto Samuele Burrosi; ripescato, vince agilmente 10-1 la sua medagli di bronzo. Il terzo podio di bronzo è per Marco De Meo nel Kata Cadetti: su 7 incontri disputati, solo una sconfitta per di più a punteggio pari. Grazie a questi risultati, i tre atleti hanno scalato la classifica nazionale: Marco De Meo sale al 3° posto nel ranking Kata Cadetti, Matteo Risito lo eguaglia al 3° posto nel Kumite Junior +76kg e Leonardo Ulqinaku si attesta al 5° posto nella Under21 +84 kg. Degne di nota anche le partecipazioni di Niccolò Ciampi nel Kata Under14, Cosimo Capaccioli nel Kumite Cadetti -57kg, Riccardo Fioravanti e Marta Andreini nel Kata Junior e Niccolò Moradei nel Kumite Under14 +55kg. Menzione d’onore per Alan Zecchino che nel Kumite Junior -61kg si trova subito opposto a Carmine Apicella dello Shirai Club San Valentino, già plurimedagliato in campo nazionale e internazionale, ma che perdendo la finale di pool non lo ripesca. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.

.