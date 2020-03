“L’accoglienza delle donne”, venerdì 6 si apre la nuova mostra di Operarte

CAMPI BISENZIO – “L’accoglienza delle donne”: questa la nuova mostra organizzata da Operarte in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, a cura dell’associazione CittàVisibili-Arci, Coordinamento donne Spi/Cgil- Lega di Campi Bisenzio, che si aprirà venerdì prossimo, 6 marzo, presso lo spazio espositivo temporaneo del palazzo comunale in piazza Dante, dove resterà visibile fino al 17 marzo. La mostra sarà inaugurata alle 18 alla presenza di Francesca Materozzi, autrice della fotografia da cui prende spunto la mostra, consigliera associazione CittàVisibili-Arci, ed Eugenio Mastrogiacomo, vice-presidente associazione CittàVisibili-Arci; introduce e coordina Milena Boschetti, responsabile Coordinamento donne Spi/Cgil Campi Bisenzio. “L’esposizione – si legge in una nota – nasce dalle rielaborazioni digitali di una fotografia scattata a Lesbo, in Grecia, la scorsa estate durante uno sbarco di migranti sull’isola e vuole, in occasione della festa della donna, sottolineare l’importanza della solidarietà e della cura al femminile per il femminile”.