“Ladies sing the blues” alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Da “Un americano a Parigi” a “West Side Story”, da “Porgy and Bess” a “Candide”. I brani dei più amati musical al centro di “Ladies sing the blues”, il concerto che giovedì 27 giugno vedrà sul palco estivo della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino quattro artisti del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. La serata, a ingresso libero, rinnova la collaborazione tra la Biblioteca Ragionieri e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca” e del ciclo di eventi “Maggio Metropolitano” sostenuto dalla Città Metropolitana di Firenze.

Sul palco saliranno tre giovani voci del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, il soprano Delia Palmieri, il mezzosoprano Michela Mazzanti e il contralto Sofia Olivieri, accompagnate dal pianoforte di Leonardo Andreotti. A capisaldi del musical americano come “Summertime” (da Porgy and Bess) e ““Somewhere” (da West Side Story), il programma aggiungerà spiritual della tradizione afro-americana quali “Ev’ry time I feel the Spirit” e “Nobody knows the trouble I’ve seen”, oltre alle immortali “Over the rainbow” e “New York, New York”. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055 4496851. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.