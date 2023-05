“Lady Grey” al Teatro Manzoni per la rassegna “Incontri”

CALENZANO – Per la rassegna Incontri dedicata al teatro contemporaneo, al Teatro Manzoni sabato 6 maggio alle 21.15 andrà in scena “Lady Grey. Con le luci sempre più fioche” di Will Eno, traduzione di Elena Battista, con Alice Giroldini, regia Marco Maccieri. Arriva al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo vincitore dei premi come Miglior Spettacolo, […]

CALENZANO – Per la rassegna Incontri dedicata al teatro contemporaneo, al Teatro Manzoni sabato 6 maggio alle 21.15 andrà in scena “Lady Grey. Con le luci sempre più fioche” di Will Eno, traduzione di Elena Battista, con Alice Giroldini, regia Marco Maccieri. Arriva al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo vincitore dei premi come Miglior Spettacolo, Migliore Attrice e Premio della Stampa al Roma Fringe Festival 2022. Lady Grey è il secondo testo della trilogia che l’autore di Brooklyn (New York) dedica ai temi esistenziali come identità e senso della vita, vede in scena una donna fascinosa e conturbante, una “signora in grigio” dalla misteriosa identità. Probabilmente si tratta di un’attrice che aspetta il suo pubblico e nell’attesa comincia a mettersi a nudo raccontando le sue molteplici vite, i sogni, le frustrazioni, le fantasie, i pudori, sempre in bilico tra un atto di verità e un atto artistico. Come si diventa ciò che siamo? Quando e perché la nostra vita prende certe direzioni? Quanto siamo in grado di governare la nostra esistenza?

Una donna sola sul palco sta aspettando il pubblico per iniziare quella che sembra essere una conferenza, ma ciò che avviene è il tentativo di raccontarsi al mondo a partire dal ricordo di un compito che doveva svolgere da ragazzina a scuola: il “Mostra e Dimostra”, ovvero portare in classe qualcosa di importante e rappresentativo di sé – un oggetto, un animale domestico, una foto – e parlarne. La bambina prende alla lettera il compito della maestra portando qualcosa di sorprendente: sé stessa. Partendo dallo stile diretto, a tratti sfacciato ma sempre ironico di Will Eno, la protagonista gioca con il linguaggio, alternando toni seduttivi e pungenti, confessioni e provocazioni, temi collettivi e divagazioni intime. E in questo gioco, profondamente teatrale, trasforma una storia in un’altra con voli pindarici e repentini cambi di direzione, tanto da non distinguere più con certezza la realtà dalla fantasia. I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it. Biglietti: intero: 14 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 12 euro.