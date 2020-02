L’aeroporto e il piano Italia Shock, Renzi: “Serve un commissario”

FIRENZE – “Pensiamo che il piano Italia Shock sarà ancora di più una priorità per l’Italia. Si faccia come si è fatto a Genova per il ponte Morandi o a Milano per l’Expo, si faccia un commissario. L’aeroporto di Firenze pensiamo sia la priorità per la Toscana e occorre procedere con un commissario per l’ampliamento dello scalo”: lo ha detto Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa organizzata a Firenze dal gruppo di Italia Viva del Consiglio regionale della Toscana sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze Peretola.