L’Aks conquista l’Internazionale Sloveno di karate

SESTO FIORENTINO – L’Accademia Karate Shotokan firma il grande successo italiano alla diciottesima edizione del Pokal Nestl Žgank International Karate Tournament. Infatti, facendo parte della delegazione italiana Aics, ha dimostrato il suo valore, conquistando il meritato secondo posto nella classifica per club. I rappresentanti Aks hanno brillato con prestazioni straordinarie, contribuendo in modo significativo al trionfo complessivo. Marco De Meo ha dominato la categoria Kata Under 14, portando a casa la medaglia d’oro e ha confermato le sue qualità con un buon quinto posto nella categoria cadetti. Tommaso Acquaioli e Matteo Melani hanno regalato all’Italia ben due medaglie di bronzo nella categoria Kata +16, gara a cui ha partecipato anche Riccardo Fioravanti. Il kumite ha visto brillare Matteo Risito, che si è aggiudicato due medaglie di bronzo nei cadetti e negli Junior. Appena fuori dal podio Alan Zecchino, Fadel Ndir e Cosimo Capaccioli, quinti classificati, che comunque hanno contribuito a rendere la nostra presenza ancora più forte e competitiva. Coach all’angolo per la trasferta slovena, Virginia Castellucci, che, grazie al suo impegno straordinario, ha tenuto alto l’onore italiano sul palco internazionale. Nello stesso week end si è registrato anche un altro trionfo Aks che a Viareggio ha conquistato il primo posto nel Kumite e il terzo posto nella classifica generale alla Coppa Carnevale Csen di Karate. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijlkam, l’unica federazione italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.