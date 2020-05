L’AKS di Sesto Fiorentino pronta a ripartire: dopo due mesi a casa, c’è voglia di tornare in palestra

SESTO FIORENTINO – Sono oltre due mesi che il dojo AKS nella Palestra Olimpia di Sesto Fiorentino non vede più i suoi allievi praticare karate. Sono stati mesi lunghi, lontano dagli amici e dalla routine degli allenamenti dai bambini agli adulti, dal kata al kumite. I tecnici dell’Accademia Karate Shotokan in questo periodo non si sono mai fermati offrendo ai propri iscritti continue lezioni e spunti di allenamento. fin da subito, sotto la guida del presidente e maestro Leonardo Marchi, lo staff tecnico ha dedicato impegno e ore per portare avanti il programma dell’anno sportivo incontrandosi virtualmente con i propri karateka. Ai più piccoli sono stati proposti giochi e attività di gruppo per mantenere attivo lo spirito di questa arte marziale e non spegnere mai il fuoco della pratica. Li ha fatti giocare sia con le dirette live che con attività sui social coinvolgendo genitori e famiglie. La parte agonistica è stata seguita da Virginia Castellucci per il kata e Cosimo Margheri per il kumite: ognuno ha dedicato due appuntamenti settimanali ai propri atleti praticando un karate individuale nello spazio della camera o del salotto. Un ruolo importante ha ricoperto anche la preparazione fisica grazie agli allenamenti di Niccolò Zanella: non solo le bottiglie d’acqua come tanto sponsorizzato nell’ultimo periodo, ma anche molti esercizi total body a carico naturale. E poi tante notizie da leggere e video dai quali prendere spunto pubblicati in collaborazione con il blog karateka.it gestito da Leonardo Marchi insieme ad Alessio Sorrentino e Lapo Filippini. Ogni sera un’intervista a un atleta o ad un tecnico della Nazionale Italiana Fijlkam e, nel week end, pillole di storia sul karate e le arti marziali tradizionali. “Seguendo gli ultimi provvedimenti, – si legge in una nota – dal 25 maggio potrebbero riaprire le società sportive e gli impianti sportivi. L’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino si sta già attrezzando per offrire ai propri tesserati un servizio sicuro e di qualità. Stanno rimodulando lezioni, turni ed orari. Si prevede un nuovo karate, seguendo le linee guida diffuse dalla federazione nazionale Coni-Fijlkam ed in base alle indicazioni dell’Ufficio dello Sport del Governo”.