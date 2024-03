L’AKS trionfa alle qualificazioni per gli Italiani Juniores di Karate

SESTO FIORENTINO – Week end di grandi successi per il team sestese dell’Accademia Karate Shotokan, che seguono la scia positiva di successi sui tatami di gara. Dopo l’ottimo e meritato quinto posto al Campionato italiano Cadetti nella specialità Kata di Marco De Meo, l’AKS rientra nel dojo della palestra Olimpia nuovamente trionfante. Domenica 10 marzo, a Certaldo, si sono svolte le qualificazioni del Campionato italiano Juniores, un’occasione che ha visto scendere in campo ben dieci atleti neroocra che si sono battuti per conquistare il pass per gli italiani. Gli Juniores AKS, 3 atleti impegnati nella specialità kata e altri 7 nel kumite, hanno entusiasmato tecnici e pubblico. Alla fine dei match, gli Juniores dell’AKS hanno raggiunto eccellenti risultati con quattro medaglie d’oro (Zecchino -55kg, Risito -86kg, Ulquinaku +86kg, Andreini Kata F), tre di bronzo (Simonato -61kg, Seri -48kg, Fioravanti Kata M) mentre otto atleti si sono qualificati per le finali nazionali in entrambe le specialità. Un successo che celebra il talento e l’impegno degli atleti dell’Accademia Karate Shotokan. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla Fijllkam, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al numero di telefono 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it.