L’alluvione a Calenzano, la ex Gkn, il presidio in via delle Corti e i giardini diffusi con migliaia di tulipani: se ne parla in “Notizie dalla Piana”

CAMPI BISENZIO – L’alluvione a Calenzano (il Comune ha aperto un conto corrente specifico), Campi Bisenzio e il presidio di sabato pomeriggio per l’argine di via delle Corti e l’apertura in diversi Comuni dell’area metropolitana dei giardini diffusi con migliaia di tulipani: questi i principali argomenti di “Notizie dalla Piana”, che si può ascoltare in diretta tutti i lunedì alle 8.40 grazie alla collaborazione instaurata fra Piananotizie e Controradio e al link che pubblichiamo Notizie dalla Piana – 31 marzo 2025. Ex Gkn e l’ultimo giorno della procedura di mobilità – www.controradio.it. Tutto questo grazie una rubrica dedicata appositamente ai “nostri” Comuni: nel palinsesto radiofonico e sul sito controradio.it della storica emittente di informazione locale toscana potrete seguire infatti dirette e collegamenti con la nostra redazione per raccontare e commentare cosa succede a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa. Buon ascolto.