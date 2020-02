“L’altro giorno” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – “L’altro giorno” è il titolo dello spettacolo del Teatro Elettrodomestico, produzione esecutiva di Atto Due, che andrà in scena il 22 febbraio alle 21 al Teatro della Limonaia nell’ambito di T.R.A.M. Si tratt adi uno spettacolo di marionette senza fili per adulti, di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni su testi di Pablo Noriega e Matteo Salimbeni, scena e pupazzi di Eleonora Spezi.

La storia.In Argentina, nella provincia di La Plata, Pablo Noriega ha disegnato i corti d’animazione El otro dia. Ha usato una tecnica rudimentale e ha scarabocchiato un tizio che ci racconta come l’altro giorno gli siano successe delle cose davvero incredibili.

Il tizio ha veramente voglia, e una certa fretta, di dirci quel che gli è successo ma, quando lo fa, ha sempre lo stesso tono flemmatico, inesorabile, esilarante, e le sue storie ci portano nell’assurdo del quotidiano, laddove non riderci sopra è impossibile. Il tizio si arrabatta come può, come a molti è capitato ma, partendo dalla vita di tutti i giorni, le sue lotte lo portano ad affrontare accadimenti fuori dal comune, conditi di quella nota surreale, che spesso batte nei cuori argentini. A volte soccombe alle sue stesse storie, più spesso se le va a cercare, ma la cosa più importante è che ce le venga a raccontare