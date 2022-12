L’amarezza dei sindacati: “Toscana Aeroporti Handling sarà ceduta a una società di servizi”

FIRENZE – “Toscana Aeroporti ha comunicato ufficialmente ai sindacati che Toscana Aeroporti Handling verrà ceduta a una società di servizi di handling molto grande e molto competitiva sul mercato. La notizia ci coglie preparati. Nessuna sorpresa dunque per i lavoratori che si aspettavano che il progetto, in piedi da molti anni, fosse giunto alle sue battute finali”: l’amarezza è tutta nella nota dell’Unità Sindacale di base, che aggiunge: “Il rammarico che resta, al di là degli aspetti sindacali, che ci preoccupano, è la scarsa visione che la politica toscana ha avuto di un’infrastruttura strategica come i due aeroporti che sono le porte di ingresso e di uscita per milioni di persone, dei quali qualcuno dovrà pur avere cura dal momento che si tratta di pubblico servizio. Questo è il risultato delle privatizzazioni: da società uniche sostanzialmente pubbliche, i due aeroporti sono stati privatizzati e finiti in mano a una multinazionale che poi li ha smembrati tramite lo scorporo del ramo handling. La chiusura del cerchio è proprio la fuoriuscita del gestore Toscana Aeroporti e l’entrata massiccia di un’altra società specializzata nei servizi di terra che per stare sul mercato dovrà necessariamente abbattere il costo del lavoro. E mentre nel palazzo si tessono chissà quali trame intorno alla pista di Firenze, dentro gli aeroporti la qualità del lavoro e del servizio si è notevolmente abbassata. Senza contare che in ballo ci sono centinaia di posti di lavoro fra Pisa e Firenze….”.