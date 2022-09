L’ambiente e una comunità sostenibile: l’Istituto comprensivo di Lastra a Signa ospita un progetto “Erasmus”

LASTRA A SIGNA – Per una settimana saranno ospiti dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa nell’ambito del progetto di scambi interculturali a livello europeo denominato “Erasmus+ KA2 We can make a difference: a sustainable development” al quale ha aderito anche l’Istituto lastrigiano. Si tratta di 21 docenti provenienti da Spagna, Grecia, Norvegia, Lettonia e Repubblica […]

LASTRA A SIGNA – Per una settimana saranno ospiti dell’Istituto comprensivo di Lastra a Signa nell’ambito del progetto di scambi interculturali a livello europeo denominato “Erasmus+ KA2 We can make a difference: a sustainable development” al quale ha aderito anche l’Istituto lastrigiano. Si tratta di 21 docenti provenienti da Spagna, Grecia, Norvegia, Lettonia e Repubblica Ceca che a partire da lunedì 26 settembre effettueranno incontri con studenti, docenti e amministratori locali i quali presenteranno loro le politiche adottate in relazione al “Goal 11 dell’Agenda 2030 – Città e comunità sostenibili”, oltre ad accompagnarli per una visita del territorio.

Il progetto, promosso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, “ha come finalità – si legge in una nota – quella di permettere ad alunni, agli insegnanti e alle famiglie dei diversi paesi coinvolti di creare una comunità di apprendimento multiculturale con particolare attenzione alle tematiche ambientali con il coinvolgimento non solo delle classi ma anche delle comunità locali e degli studenti che costituiscono il consiglio comunale delle ragazze e di ragazzi di Lastra a Signa. Il programma di visite prevedrà anche un incontro con l’amministrazione comunale e la visita del territorio e di alcuni dei luoghi più significativi dal punto di vista storico e culturale (come l’Antico Spedale di Sant’Antonio e Villa Caruso)”.