L’ambiente si difende anche con la musica. Al Teatro Romano di Fiesole. E Ilaria presenta il suo ultimo disco

FIRENZE – Due “etichette” (Pulp Dischi e Supernova Dischi) e un collettivo, Atypico il suo nome, nato con l’intento di coinvolgere le nuove generazioni in un pensiero più critico, in collaborazione con Music Pool. Nasce dall’unione di queste forze l’evento in programma domani, giovedì 25 agosto, al Teatro Romano di Fiesole. E’ “A day in the life”, una giornata dedicata alla musica con la presenza di concerti, talk e dibattiti. “Un evento intimo e unico – spiegano gli organizzatori – voluto per dare spazio a temi attuali e agli artisti emergenti più interessanti del panorama nazionale. A partire dalle 18, quindi, si alterneranno i talk con Giosuè Prezioso e Wikipedro e tantissimi concerti, che vedranno salire sul palco Aspettativa, Aida, Assurditè, Ilaria, Nervi ed Ethan”.

Un appuntamento che vuole puntare l’attenzione sul tema dell’ecosostenibilità (fra i partner c’è per esempio Legambiente Firenze) e che vuole farlo grazie a qualcosa di universale come la musica. E’ il primo anno che viene organizzato e, per di più, in una cornice d’eccezione come il Teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell'”Estate fiesolana”. Tanti i motivi, quindi, per rendere unica la serata di domani nel corso della quale Ilaria Rastrelli presenterà i brani del suo ultimo disco, “Sala blu”, in uscita nei prossimi mesi. Insieme a lei si esibiranno Renato D’Amico (che è anche il produttore del disco) alla chitarra, alle tastiere e alle percussioni, Andrea Baroni alla chitarra, Federico Calabretta a tastiere e synth e Tancredi Lo Cigno alla batteria e pad (posto unico 11,50 euro, biglietto acquistabile presso il Teatro Romano di Fiesole, via Portigiani, 3 – Fiesole. I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere. Ridotto per i residenti nel Comune di Fiesole solo presso la biglietteria del teatro presentando un documento d’identità che attesta la residenza, per informazioni www.bitconcerti.it/a-day-in-the-life.html).

(Fotografia di Chiara Belletti, dal set del video del singolo “Amami”)

(A sinistra fotografia di Chiara Belletti, a destra fotografia di Irene Montini e Rocco Guerrieri, copertina del singolo “Amami” – La foto in apertura è di Chiara Belletti, dal set del video del singolo “Amami”)