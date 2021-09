L’amore al tempo dei social raccontato da Gordon. Yuri Sterrore alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – L’amore al tempo dei social in una grande città, scorticato dalle insicurezze e dalle gelosie. L’amore perfetto da diventare imperfetto, l’amore che come in guerra tutto è permesso anche costruire un profilo falso su Instagram, l’amore incompreso difficile da acchiappare che vola via come le farfalle nello stomaco o come un “like” […]

SESTO FIORENTINO – L’amore al tempo dei social in una grande città, scorticato dalle insicurezze e dalle gelosie. L’amore perfetto da diventare imperfetto, l’amore che come in guerra tutto è permesso anche costruire un profilo falso su Instagram, l’amore incompreso difficile da acchiappare che vola via come le farfalle nello stomaco o come un “like” mai dato, l’amore è un enigma da risolvere anche per i trentenni.

A raccontare l’amore under 30 è Yuri Sterrore, influencer e Youturber conosciuto come Gordon ospite questo pomeriggio 16 settembre della Libreria Rinascita per presentare il suo terzo libro “Amici stretti”.

Yuri, stimolato da Marta e da Giulia, ha parlato del suo successo sui social esploso quasi casualmente e dei suoi primi libri fino all’ultimo successo editoriale.

La storia di “Amici stretti” è quella di un giovane che per conquistare una donna decide di creare un falso profilo Instagram, inserirla nell’elenco dei propri “amici stretti” dove però figura un solo nome, il suo, avvicinarsi a lei fingendo di condividere gli stessi interessi, le stesse passioni, le stesse insofferenze. Un pericoloso vaudeville, quasi una commedia degli equivoci sullo stile Feydeau, dove tutto è scandito da foto postate e like.