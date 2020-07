Lancers Baseball, è tutto pronto per la prima volta in A2: sabato 11 luglio il debutto

LASTRA A SIGNA – Mancano pochi giorni alla gara di esordio dei Lancers Baseball di Lastra a Signa nella serie A2, la massima categoria raggiunta dal team lastrigiano nella sua quasi quarantennale storia. Sabato 11 luglio, infatti, avrà luogo sul Lancers Field, la casa dei Lancieri biancoblu, la prima partita del campionato 2020; un campionato particolare considerato il momento storico attuale che inizia con tre mesi di ritardo e un’importante riduzione delle gare in programma. I Lancieri biancoblu dello storico presidente Paolo Moretti affronteranno sabato alle 15.30 il Paternò Red Sox; gara 2 è in programma il giorno seguente, domenica 12 luglio, alle 10, sempre sul campo di Porto di Mezzo.

La squadra è tornata ad allenarsi sul campo poche settimane fa, in conformità ai decreti ministeriale e in osservanza dei protocolli di sicurezza stilati dalla Federazione Baseball, ed è riuscita a disputare due incontri amichevoli contro la Fiorentina Baseball. Il manager Barbieri e il suo staff hanno potuto pertanto valutare la condizione dei propri atleti cercando di rimediare alle assenze che si sono verificate e che hanno ridotto la rosa. Fatta eccezione per qualcosa da rivedere, che si assesterà giocando più partite, la squadra è pronta per questa nuova sfida chiamata serie A2, conquistata sul campo lo scorso ottobre con la vittoria dei play-off ai danni del Montefiascone.

Proprio il Montefiascone, ripescato dalla serie B, sarà una delle partecipanti al girone D insieme al Paternò Red Sox, Grosseto Jolly Roger e a quella che sembra essere una vera e propria corazzata: il Nettuno 1945, squadra composta da diversi atleti che fanno parte della Nazionale italiana e non solo. Cinque squadra per un totale di 8 giornate (doppio incontro ciascuna) che si concluderanno con il fine settimana del 26 e 27 settembre. Il campo di Lastra a Signa, a Porto di Mezzo, è stato predisposto e messo in sicurezza per ospitare le due squadre (panchine allungate e posti distanziati) e il pubblico che dovrà mantenere comunque una distanza di sicurezza e indossare la mascherina come previsto dai regolamenti vigenti.

“Una bella festa per i Lancers Baseball – si legge in una nota – che invitano i lastrigiani, e non, a partecipare a questa “prima volta” che ci auguriamo possa essere festeggiata anche con una vittoria sul campo. La società, che scenderà in campo con quattro squadre, ringrazia i propri tesserati che hanno dimostrato voglia di tornare in campo, gli staff tecnici, i genitori dei “Lancierini” e gli sponsor che, non senza difficoltà, continuano a sostenere il progetto Lancers”.