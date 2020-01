Lancers Baseball: il giovane talento venezuelano Ricardo Gonzalez ha firmato

LASTRA A SIGNA – E’ ufficiale la firma del lanciatore Ricardo Gonzalez, giovane talento venezuelano, che nel 2020 vestirà la maglia blu dei Lancers Baseball. Gonzalez è originario di Barquisimeto, capitale dello stato venezuelano del Lara, gioca e ama il baseball fin da quando era piccolo e girava il Venezuela ammirando i suoi campi da gioco. Anche Gonzalez, come Colasante, annunciato poche settimane fa dalla società lastrigiana, ha militato nella stagione passata con i Thunders Salerno nel campionato di serie B. Mancino, con una buona velocità e vari colpi a effetto nel suo repertorio, ha giocato un’ottima stagione con la squadra campana, lanciando per 61.1 inning con 105 strikeout messi a segno contro i battitori avversari. Nel 2018, invece, giovanissimo, è approdato in Italia chiamato dal Nettuno nella massima serie lanciando per 8.2 inning. Nello scorsa stagione per lui una prestazione eccezionale contro Livorno, 7 inning lanciati conditi da 19 K, una base su ball ed una sola valida subita. I due nuovi acquisti si uniranno alla squadra da marzo per le prime amichevole di pre-campionato, due colpi importanti che fanno ben sperare in una stagione che i Lancers non vogliono giocare da spettatori.