L’apertura del sottopasso? “Non è cambiato nulla”. La segnalazione

CALENZANO – Tre mesi chiuso, ma quando è stati riaperto è uguale a prima. E’ questa la critica che vola sul web e in particolare sulle pagine dei social per il sottopasso autostradale di via Vittorio Emanuele, riaperto da poco dopo tre mesi di lavoro.

“E’ uguale uguale a come era prima – si lamenta Fabrizio – i marciapiedi con la solita larghezza di 30 cm, ma più alti e con la fognatura in sicurezza. Poi è rimasto tale e quale a prima. Una persona con difficoltà motorie ha grossi problemi figuriamoci uno in carrozzina. A Campi e Scandicci quando è stata allargata l’autostrada da due a tre corsie i sottopassi li hanno demoliti e sono stati ricostruiti con i marciapiedi adeguati e con la ciclabile”. Insomma come dire “molto rumore per nulla”.