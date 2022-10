Lapo Arrighetti è il presidente del Comitato promotore delle comunità energetiche

CALENZANO – E’ stato nominato il primo presidente del Comitato promotore delle comunità energetiche di Calenzano. Si tratta di Lapo Arrighetti, 37 anni, calenzanese, occupato in un’azienda di Poggibonsi che si occupa di produzione di imballaggi. Oltre a Arrighetti il consiglio è composto da altre 7 persone: Cinzia Lacciarini, vicepresidente del Comitato ed ex presidente dell’associazione Assieme, Luca Baldi della Scuola di Musica e volontario Vab, Roberto Menichetti dell’associazione Orto Collettivo Natura, Francesca Pini, Matteo Montecchi, Lara Roti e Roberto Marini. “Le comunità energetiche possono essere un punto di forza nel futuro – dice Arrighetti – sia per il problema energetico sia come assistenza e sussistenza sociale. Come si legge nella delibera del Comune le comunità energetiche potranno anche decidere, in base alla struttura che avranno internamente, di sostenere determinate fasce di utenze. Come comitato promotore la prima intenzione è quella di diffondere il concetto di comunità energetica che non è conosciuto sul territorio”. Tra le prime attività del Comitato promotore Cer-Ca ci sono 9 incontri: il primo sarà alla Fogliaia il 24 ottobre 18.30 e poi gli altri seguiranno fino all’11 novembre.