L’appello del Governatore della Misericordia di San Mauro

SIGNA – Misericordie in prima linea in tutta la Piana per l’emergenza Coronavirus. Ma anche Misericordie che lanciano appelli perché hanno necessità urgenti da risolvere. E noi, a tutte le associazioni del territorio, facciamo “volentieri” da cassa di risonanza per superare insieme questo momento di difficoltà. “Faccio appello a chiunque abbia tute e camici in Ttn usa e getta che non usa, scrive su Facebook il Governatore della Misericordia di San Mauro, Beatrice Biancalani – di donarle alla Misericordia. Sono protezioni importantissime per soccorrere in sicurezza e purtroppo stanno finendo. Aiutaci a soccorrere. Grazie di cuore”.