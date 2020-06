L’appello di Forza Italia: “L’amministrazione riapra al pubblico il Museo Manzi”

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale riapra al più presto al pubblico il museo Antonio Manzi, allestito presso gli splendidi saloni del piano terreno dell’ala settecentesca di Villa Rucellai. In tutta Italia è stata ormai inaugurata la fase tre dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus e per questo risulta inaccettabile che il museo presente a Campi […]

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale riapra al più presto al pubblico il museo Antonio Manzi, allestito presso gli splendidi saloni del piano terreno dell’ala settecentesca di Villa Rucellai. In tutta Italia è stata ormai inaugurata la fase tre dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Coronavirus e per questo risulta inaccettabile che il museo presente a Campi Bisenzio continui a rimanere chiuso”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, annunciando la presentazione di una interrogazione in vista del prossimo consiglio comunale.

“Nei Comuni contermini a Campi Bisenzio – spiega Gandola – le amministrazioni comunali hanno già previsto la riapertura dei musei civici predisponendo le necessarie misure per rispettare le prescrizioni previste per evitare la diffusione del Covid-19. Nel caso campigiano non si riesce davvero a comprendere quali siano i motivi ostativi che impediscono la riapertura al pubblico del museo che raccoglie le circa 130 opere di straordinaria bellezza che il Maestro Manzi ha donato alla città con un gesto di straordinaria generosità. In questo periodo di ripartenza, accanto al sostegno verso le attività economiche è necessario continuare a portare avanti anche la promozione della cultura. Per questo occorre riaprire al più presto il Museo Manzi, punto di riferimento nel nostro territorio per l’arte contemporanea”.

“Con l’interrogazione presentata – conclude Gandola – abbiamo inoltre richiesto di conoscere l’aggiornamento sullo stato dell’arte sugli impegni assunti dall’amministrazione comunale in merito alla necessaria messa in sicurezza del Museo e se il progetto di ristrutturazione redatto dagli uffici tecnici comunali sia stato inviato alla soprintendenza e se la stessa abbia nel caso già risposto in merito”.