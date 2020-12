Lara lancia una raccolta fondi per permettere a Micael di tornare in Nigeria

SESTO FIORENTINO – Micael è un nigeriano che dal 2009 vive in Italia e ha un “negozio mobile” arriva con la sua bicicletta e vende in Camporella prodotti di vario genere dagli ombrelli ai fazzoletti a seconda della stagione e del meteo. Si ferma agli angoli delle strade, mette in mostra in modo educato il […]

SESTO FIORENTINO – Micael è un nigeriano che dal 2009 vive in Italia e ha un “negozio mobile” arriva con la sua bicicletta e vende in Camporella prodotti di vario genere dagli ombrelli ai fazzoletti a seconda della stagione e del meteo. Si ferma agli angoli delle strade, mette in mostra in modo educato il suo commercio per cercare di raggranellare un pò di euro per poter raggiungere la famiglia in Nigeria. Micael ha tre figli e una moglie vorrebbe tornare da loro, ma il costo del biglietto del volo è molto alto. Lara, invece, è una giovane donna che ha aperto una pizzeria a Camporella. Nel quartiere ogni giorno Lara incontra Micael e diventano amici. “Lo vedevo su e giù in bicicletta che andava a prendere il treno e ogni giorno puntuale era qua davanti ai negozi e poi vicino al mio – scrive Lara sul suo profilo Facebook – Parlando mi dice qualche giorno fa che il 28 gennaio ritorna a casa definitivamente dalla sua famiglia. Ha raccolto negli anni i soldi e grazie a questi i parenti hanno aperto nel suo paese un negozio di elettricità. E’ felice quando mi parla del negozio, io ancora più di lui perché gli vedo brillare gli occhi neri, grandi. A dire il vero un po’ sono dispiaciuta perché mi ero abituata alla sua presenza e pensare di non vederlo più mi ha messo nella stesso tempo un po’ di malinconia”.

Poi Micael le dice quanto costa il biglietto: 850 euro e Lara capisce da quel modo di parlare, quello di quando uno vede infrangersi un sogno, che il desiderio di tornare in Nigeria si sta spezzando. Lara sente che può fare qualcosa. “Il biglietto che inizialmente sembrava essere di 850 euro – racconta Lara – sono riuscita a comprarglielo a 430 euro tramite agenzia. Il volo parte da Roma e fa scalo ad Istanbul per poi atterrare a Lagos in Nigeria. Lui giustamente mi vuole restituire la somma un poco per volta, ma io gli ho proposto di fare una raccolta fondi”. Così nella pizzeria è stato messo un piccolo salvadanaio dove chi vuole può contribuire ad aiutare Micael a raccogliere la somma da restituire a Lara. Fino ad ora sono stati raccolti 90 euro, ma chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente alla pizzeria di Camporella di Lara Mossuto oppure contattarla su Facebook. Se qualcuno non sa cosa regalare per Natale, ecco una bella idea.