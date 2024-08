L’archivio fotografico di Hollywood sarà digitalizzato

SESTO FIORENTINO – Sarà reso disponibile l’archivio fotografico di “Hollywood”. Il Comune ha deciso di digitalizzare oltre 18mila scatti di Luigi Pellichero conosciuto come Hollywood, il fotografo che aveva il negozio in via Matteotti. Hollywood è stato il fotografo più famoso di Sesto Fiorentino colui che ha raccontato attraverso i suoi scatti la storia sociale, […]

SESTO FIORENTINO – Sarà reso disponibile l’archivio fotografico di “Hollywood”. Il Comune ha deciso di digitalizzare oltre 18mila scatti di Luigi Pellichero conosciuto come Hollywood, il fotografo che aveva il negozio in via Matteotti. Hollywood è stato il fotografo più famoso di Sesto Fiorentino colui che ha raccontato attraverso i suoi scatti la storia sociale, culturale e politica di Sesto Fiorentino. Scomparso dal 2011 di lui resta un interessante archivio fotografico ospitato alla Casa del popolo di Colonnata che ora il Comune di Sesto ha deciso di digitalizzare.

“Insieme ad alcune associazioni – spiega l’assessore alla cultura Jacopo Madau – abbiamo deciso di investire sulla digitalizzazione di tutto il materiale, anche se non avverrà dall’oggi al domani perchè è imponente, ma è stato previsto un piano biennale-triennale per poter digitalizzare tutto quanto in modo che sia accessibile tutto il materiale storico della nostra città. Abbiamo sempre un occhio rivolto al futuro, ma non dobbiamo dimenticarci della storia e permettere a chi vorrà di accedere a questi documenti di poterlo fare anche online”.